Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:20
  0

Двое приморцев, жестоко избившие жителя Находки, отправятся в колонию строго режима

Двое приморцев, жестоко избившие жителя Находки, отправятся в колонию строго режима

Приговором Находкинского городского суда местные жители, 1990 г.р. и 1983 г.р., признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в августе 2017 года возле жилого дома по ул. Тимирязево в г. Находка. Фигуранты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после отказа потерпевшего купить им спиртное, нанесли последнему множество ударов по телу, в том числе ногами в область головы.

В результате таких действий ему причинены различные телесные повреждения, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушибленные раны в теменной области справа, которые в совокупности расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. После полученных травм у пострадавшего до настоящего времени нарушена речевая функция, он ограничен в движениях.

 Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил им за содеянное 6 лет и 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил заявленные потерпевшим исковые требования.

Не огласившись с приговором суда первой инстанции, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего в деле прокурора об обоснованности осуждения фигурантов, оставила приговор без изменения, а апелляционный жалобы осужденных без удовлетворения.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря