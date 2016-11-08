Житель Приморья продал оперативнику мешок патронов
Прокуратурой Партизанского района направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном хранении и сбыте боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморского края, фигурант обнаружил мешок с патронами калибра 7.62 в количестве более 100 штук, которые отнес к себе в вагончик, в котором проживал.
В июне 2018 г. он продал за 2,5 тыс. рублей боеприпасы лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», после чего был задержан правоохранителями.
В соответствии с выводами эксперта патроны предназначались для пистолета конструкции Токарева и были пригодны для стрельбы.
Фигурант вину в содеянном признал в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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