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Житель Приморья продал оперативнику мешок патронов

Житель Приморья продал оперативнику мешок патронов

Прокуратурой Партизанского района направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном хранении и сбыте боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморского края, фигурант обнаружил мешок с патронами калибра 7.62 в количестве более 100 штук, которые отнес к себе в вагончик, в котором проживал.

В июне 2018 г. он продал за 2,5 тыс. рублей боеприпасы лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», после чего был задержан правоохранителями.

В соответствии с выводами эксперта патроны предназначались для пистолета конструкции Токарева и были пригодны для стрельбы.

Фигурант вину в содеянном признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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