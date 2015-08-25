Приморье все еще готовится принять на себя основной удар стихии. В крае действует штормовое предупреждение, сотрудники МЧС находятся в повышенной готовности. У границ региона сейчас бродят сразу два мощных тайфуна, и по прогнозам синоптиков, свой запас влаги они сбросят на территорию края в ближайшие дни.

На завтра синоптики действительно дают весьма неблагоприятный прогноз. Скоро остатки тайфуна «Сулик» от Корейского полуострова двинутся в сторону нашего региона. Его брат по разрушительной силе тайфун «Симарон» также продолжит свое движение — оставит в покое Страну восходящего солнца и выйдет в Японское море. Результат таких перемещений: 24 августа очень сильные дожди прогнозируют на западе и юго-западе Приморья, а 25 августа ливни накроют южные и восточные районы. Больше 50 миллиметров осадков выпадет за 12 часов, при этом многие реки уже переполнены из-за частых дождей. В заливе Петра Великого в эти дни мощный ветер поднимет четырех- и даже шестиметровые волны — МЧС предупреждает, что маломерным судам будет опасно выходить на воду.

В Примгидромете отмечают, что 2018-ый год выдался слишком урожайным на непогодные явления.

Борис Кубай, руководитель Примгидромета: "Уже 20 тайфунов зародилось, а были сезоны когда один-два. Ну, три. Бывало в среднем 15-17 за весь сезон. Поэтому этот сезон достаточно уникален по количеству тайфунов".

Тем не менее, на сегодня осадки не нанесли серьезного урона приморским городам и селам. В уссурийской Кроуновке была нарушена временная дорожная переправа — на месте дежурят спасатели. В Ольгинском районе разлилась река у села Фурманово — «Примавтодор» начал монтаж новой переправы.

Напомню, что накануне в регион прибыли дополнительные силы МЧС из Хабаровска.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]