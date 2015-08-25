Приморье все еще готовится принять на себя основной удар стихии. Видеорепортаж Евгения Талова
Приморье все еще готовится принять на себя основной удар стихии. В крае действует штормовое предупреждение, сотрудники МЧС находятся в повышенной готовности. У границ региона сейчас бродят сразу два мощных тайфуна, и по прогнозам синоптиков, свой запас влаги они сбросят на территорию края в ближайшие дни.
На завтра синоптики действительно дают весьма неблагоприятный прогноз. Скоро остатки тайфуна «Сулик» от Корейского полуострова двинутся в сторону нашего региона. Его брат по разрушительной силе тайфун «Симарон» также продолжит свое движение — оставит в покое Страну восходящего солнца и выйдет в Японское море. Результат таких перемещений: 24 августа очень сильные дожди прогнозируют на западе и юго-западе Приморья, а 25 августа ливни накроют южные и восточные районы. Больше 50 миллиметров осадков выпадет за 12 часов, при этом многие реки уже переполнены из-за частых дождей. В заливе Петра Великого в эти дни мощный ветер поднимет четырех- и даже шестиметровые волны — МЧС предупреждает, что маломерным судам будет опасно выходить на воду.
В Примгидромете отмечают, что 2018-ый год выдался слишком урожайным на непогодные явления.
Борис Кубай, руководитель Примгидромета: "Уже 20 тайфунов зародилось, а были сезоны когда один-два. Ну, три. Бывало в среднем 15-17 за весь сезон. Поэтому этот сезон достаточно уникален по количеству тайфунов".
Тем не менее, на сегодня осадки не нанесли серьезного урона приморским городам и селам. В уссурийской Кроуновке была нарушена временная дорожная переправа — на месте дежурят спасатели. В Ольгинском районе разлилась река у села Фурманово — «Примавтодор» начал монтаж новой переправы.
Напомню, что накануне в регион прибыли дополнительные силы МЧС из Хабаровска.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.08.2018 Синоптики срочно предупреждают: тайфун «Soulik» приготовил сюрприз
-
21.08.2018 Синоптики отменили штормовое предупреждение о сильных осадках во Владивостоке
-
20.08.2018 Штормовое предупреждение объявлено во Владивостоке и Приморье
-
02.07.2018 Приморские синоптики сообщили, куда придется основной удар тайфуна Prapipoon
-
24.08.2016 Cиноптики прогнозируют новый мощный удар стихии по Приморью
-
25.08.2015 Основной удар тайфуна "Гони" может прийтись на Партизанский район Приморья, где недавно после ливней был введен режим ЧС
Добавить комментарий