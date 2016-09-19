Борис Кубай: Штормовое предупреждение остаётся в силе

Синоптики продолжают следить за движением двух тайфунов, которые угрожают Приморью.

"Уникальна пара тайфунов и их, с одной стороны, соперничество, а с другой — взаимодействие, - рассказывает начальник Примгидромета Борис Кубай. - Честно говоря, за мою многолетнюю практику такая картина встречается впервые. Сначала первый из них, «Сулик», по пути следования в северо-западном направлении буквально до вчерашнего дня активно развивался и достиг критериев супертайфуна, а второй, «Симарон», шёл за ним следом, сберегая силы, и всё это время оставался на вторых ролях. Сегодня же картина изменилась: «Симарон» становится супертайфуном, а «Сулик» теряет этот статус. Далее, под воздействием внешних сил, о которых мы говорили вчера, «Сулик», подойдя к Корейскому полуострову, резко замедляет своё движение и решает пропустить тайфун «Симарон» вперёд, в намерении использовать его в дальнейшем как таран для разблокирования антициклонической стенки. Но тайфуну «Симарон» сегодня вечером предстоит преодолеть южную часть острова Хонсю, и он может потерять существенную часть своей энергии.

Дальше возможны опять несколько сценариев развития событий. Два основных из них следующие: «Сулик», медленно передвигаясь над Корейским полуостровом и постепенно теряя свои силы, поворачивает на северо-запад, под высотный центр, располагающийся над северо-восточным Китаем, а «Симарон» открывается от него и устремляется на северо-восток, вдоль Японского моря, в сторону острова Хоккайдо.

Согласно второму сценарию, «Сулик», использовав энергию тайфуна «Симарон» как таран, может попытаться последовать вслед за ним, но, при этом, потеряет статус тайфуна, и разойдётся на два циклонических образования. Одно из них, опять же, может уйти на северо-запад, на Китай, а другое — последовать на северо-восток, вдоль побережья Приморского края".

Как отметил глава Примгидромета, штормовое предупреждение остаётся в силе. Резкое ухудшение погоды состоится, сильные (от 15 мм) и очень сильные (от 50 мм) дожди вполне реальны, подъёмы уровней рек до 2–2,5 м, особенно в бассейне реки Раздольная и в юго-восточной — восточной части Приморья актуальны. Также актуален сильный ветер и штормовые волнения. Единственное, что все эти события сдвигаются ближе к 25 августа, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]