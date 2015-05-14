Глобальное потепление усилит супертайфуны

Исследование супертайфунов в западной части Тихого океана за последние полвека показывает, что эти мощные тропические шторма становятся всё сильнее. Повышение глобальной температуры приводит к возрастанию количества осадков, особенно в тропических районах океанов. Дожди уменьшают солёность воды, способствуя усилению тайфунов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", тайфуны развиваются, получая тепло от океана. Можно сказать, это их топливо. Тайфун ослабевает, когда под его воздействием вода в океане перемешивается и холодная оказывается наверху.

Предыдущие исследования предполагали, что по мере нагревания планеты нагревается и поверхность океана. Поскольку разность температуры между поверхностными водами и глубинными увеличивается, тайфуны должны сильнее «взбалтывать» океан, охлаждая его верхние слои глубинными водами, что означает снижение их интенсивности.

Однако багодаря новой работе учёных стало понятно, что при изучении интенсивности тайфунов необходимо уделять внимание не только температуре, но и солёности верхних слоёв океана. Проведённое исследование показало: чем теплее атмосфера, тем больше осадков она приносит в океан. Пресная вода не такая плотная, как солёная, и её концентрация на поверхности препятствует перемешиванию слоев, сохраняя поверхность тёплой. Таким образом, учитывая этот фактор, тайфуны по мере изменения климата должны усилиться, а не ослабнуть, как считали ранее.

Команда проанализировала, какой из двух конкурирующих факторов — солёность воды или её температурный градиент — играет большую роль в степени интенсивности супертайфунов. В итоге выяснилось, что солёность воды оказывает на их силу примерно вдвое большее влияние, чем её температура.

Исследователи рассмотрели около 20 климатических моделей и пришли к выводу, что в условиях дальнейшего повышения глобальной температуры осадков над океанами будет всё больше, а значит, и тайфуны будут всё масштабнее и сильнее. Худшие из них, согласно прогнозам, затронут небольшие тихоокеанские острова, такие как Филиппины и Тайвань. Кроме того, они обрушатся на многие восточно-азиатские страны, а растущий уровень моря усугубит ситуацию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]