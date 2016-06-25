В залах Союза художников открылась выставка творческой группы под названием «Горынычи». Трехголовый русский змей стал объединяющим символом для трех друзей. Втроем они проводят уже третий совместный проект. После Москвы и Харбина вернисаж во Владивостоке стал самым душевным.

Встречи и радостные объятия. Коллеги, друзья, сокурсники - сплошным потоком. В свое время Анна Щеголева и Денис Саунин закончили Дальневосточный институт искусств. Несколько лет назад переехали творить в северную столицу, повидали Францию, Израиль, Италию и Испанию. Но связь с любимым городом не прерывалась.

Денис Саунин, член Союза художников РФ: «Все равно меня питает море — та энергия, которая, вроде она есть, ее не замечаешь. Но когда отрываешься от нее, ее очень не хватает».

У Дениса — суровое море и корабли, у Анны — земля простых радостей. Бабушка с внучкой тают от солнца на деревенской скамейке. Сестра Люба с банками огурцов как богиня плодородия. Довольные мужики в состоянии нирваны — русская баня...

Анна Щеголева, член Союза художников РФ: «Я люблю типажи, чтобы были узнаваемые. Это не просто отдельный человек, а это какой-то синтез всех людей вместе, и чтобы каждый при этом себя узнал».

Зрители тут же узнают и оценивают антураж банной картины с видом знатоков. Прохладнее внешне, но не менее горячо внутренне — творчество Виктора Норкина. Родом из Пензы, он познакомился с Анной и Денисом в Петербурге. Его человек, несущий огонь — по сути, образ художника, который делится со зрителем энергией своего творчества.

Виктор Норкин, член Союза художников РФ: «Езжу по городам на машине своей — в Москве, в Питере — поэтому там пересеклись. В Воронеже, в Самаре, в Берлине — так перемещаюсь по разным городам».

Трех художников объединяет поиск эмоций и философское осмысление жизни. Название «Горынычи» от того, что все трое родились в Год Дракона. С изображением хвостатого чудища — фирменные значки. А русский дракон — трехголовый Змей Горыныч, опять же огнедышащий, несущий огонь...

Ольга Зотова, искусствовед, куратор выставки: «Выставка удивительная. Достаточно посмотреть на эти сюжеты. Вся эта жизнь - она живая и она в этих залах вместе с тем немножко другая, чем видят ее художники Владивостока, художники Приморского края».

До 9 сентября во Владивостоке — выставка «Горынычей», в залах Союза художников. Вход свободный.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]