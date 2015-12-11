Спасший детей Олег Гончаров посмертно представлен к высшей награде Владивостока
Решение наградить высшей наградой города - знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком» I степени Гончарова Олега Леонидовича приняла накануне, 22 августа, комиссия по наградам города Владивостока.
Жители Владивостока Олег Гончаров и Семен Перетягин летом 2017 года, отдыхая в Лазовском районе, спасли тонущих детей. Сами они, к сожалению, не смогли выбраться из бушующего моря. Сотрудник МЧС Семен Перетягин посмертно награжден ведомственной наградой. Безработного на тот момент Олега Гончарова к государственной награде – медали «За спасение погибавших» - представила администрация Владивостока.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на городскую администрацию, за последние годы это первый случай во Владивостоке, когда подвиг совершает человек «не в погонах» и чья профессиональная деятельность не связана с охраной общественного порядка или спасением людей.
У Олега Гончарова остались двое детей и мама – им и будет передана высшая городская награда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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