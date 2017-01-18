Во Владивостоке задержан грабитель
Житель Владивостока обратился в полицию с сообщением о грабеже. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил сумму более 30 тысяч рублей.
Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в ночное время в районе улицы Окатовой к потерпевшему подошел неизвестный мужчина. Избив потерпевшего и забрав у него борсетку с деньгами и сотовый телефон, злоумышленник скрылся. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Ориентировка с приметами подозреваемого была незамедлительно направлена наружным нарядам полиции. По подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 28-летнего жителя Владивостока.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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