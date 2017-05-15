МЧС: Из-за сильных дождей возможны подъемы уровня воды в море и реках края

24 августа тайфун «SOULIK» местами вызовет сильные дожди с количеством от 15 до 49 мм за 12 часов и менее, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.

В субботу, 25 августа, на большей части края пройдут умеренные и сильные дожди (от 10 до 45 мм за 12 часов и менее), ночью и утром в южных и восточных районах местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). Ветер северо-восточный 9—14 м/с, на побережье 18-23 м/с, у мысов до 28 м/с.

Вечером 24 и ночью 25 августа в Заливе Петра Великого и по району Поворотный—Золотой ожидается опасная высота волн 4 м, по району 11440, 11450 — 6 м.

Вдоль побережья края ожидается подъем уровня моря до критических отметок. В ближайшие сутки сохранится подъем уровня воды на 0,6—0,8 м на р. Раздольная (среднее и нижнее течение).

25 августа возможны подъемы уровня воды на реках южной половины края на 1—1,8 м, на отдельных участках с подтоплением прилегающих территорий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]