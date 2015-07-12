В ближайшее время на Владивосток обрушится сильный ливень (видеокарта)

Ранним утром 25 августа на столицу Приморья выйдут "остатки" тайфуна "Соулик". Согласно данным интерактивной карты погоды windytv, дождь во Владивостоке начнется в ночь с пятницы на субботу. К 5 утра интенсивность осадков составит 10 мм за 3 часа, а пик непогоды придется на 8 утра, когда пойдет ливень силой в 20 мм осадков.

Как сообщали ранее "Вести: Приморье", ночью 24 августа тайфун "Соулик" вышел над южную половину Корейского полуострова, днем он выйдет в юго-западную часть Японского моря, где, скорее всего, потеряет статус тайфуна. В этом районе возможно раздвоение бывшего тайфуна на два центра. Один из них выйдет на территорию Китая и там остановится, другой пройдет в северо-восточном направлении вблизи побережья Приморского края (см.видеокарту).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]