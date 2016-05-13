В Яковлевском районе Приморья подтоплена дорога к селу Краснояровка

В Яковлевском районе Приморья из-за сильных дождей произошел подъём уровня реки Уссури, в результате чего был подтоплен участок автодороги к селу Краснояровка. 20 августа спасатели на плавсредстве доставили хлеб и некоторые медикаменты для жителей села. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на пресс-службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Между тем дожди не желают покидать Приморье. В крае объявлено штормовое предупреждение. По данным Примгидромета, 24 августа местами пройдут сильные дожди с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее. 25 августа на большей части края пройдут умеренные и сильные дожди (10-45 мм за 12 часов и менее). В отдельных районах ожидается очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее). Ветер северо-восточный 9-14м/с, на побережье 18-23м/с, у мысов до 28 м/с. Вечером 24 и ночью 25 августа в Заливе Петра Великого и по району Поворотный - Золотой ожидается опасная высота волн 4 м, по району 11440, 11450 - 6 м. Вдоль побережья края ожидается подъем уровня моря до критических отметок. 25 августа ожидаются подъемы уровня воды на реках южной половины края на 1,2-2,2 м, на отдельных участках с подтоплением прилегающих территорий. На реках Октябрьского, Уссурийского, Надеждинского, Хасанского и Чугуевского районов паводковая обстановка значительно усложнится, возможны подъёмы уровня воды до опасных отметок, с подтоплением значительных территорий и населённых пунктов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]