«Приморье — территория дружбы». Интервью с Аллой Наумчик, начальником отдела по вопросам миграции ОП №5 УМВД РФ по Владивостоку
«Приморье — территория дружбы». Интервью с Аллой Наумчик, начальником отдела по вопросам миграции ОП №5 УМВД РФ по Владивостоку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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