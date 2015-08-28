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Несколько сел оказались отрезаны водой в Уссурийском городском округе

Несколько сел оказались отрезаны водой в Уссурийском городском округе

Фото: Администрация Уссурийского городского округа

Подъем воды на реках округа привёл к образованию переливов на дорогах, ведущих в села Утесное, Линевичи, Кугуки. Ограничено транспортное сообщение с Кроуновкой, там дежурят 6 спасателей Амурского спасательного центра, налажена лодочная переправа. В дома на улице  Центральной в Яконовке можно проехать только на грузовом транспорте, - сообщили в администрации Уссурийского городского округа.

Кроме того, на развилке Пограничный-Покровка из-за перелива воды через дорогу образовалась автомобильная пробка, на этом участке работает Примавтодор.

По информации Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождь, который начался в Уссурийске ночью, закончится лишь к 15 часам. К 23 часам синоптики прогнозируют выход на территорию округ тайфуна SOULIK. Он принесёт интенсивные осадки до 15-49 мм. Ливень закончится до 4 часов утра 25 августа.

По информации Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 августа ночью и утром дождь, временами сильный дождь с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее; на западе района с вероятностью 20-30% очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее; днем небольшой, местами умеренный дождь.

25 августа ночью и утром сильный дождь с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее, на западе района местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее; днем 25 августа дождь. Дожди будут сопровождаться усилением ветра 15-18 м/с, временами до 22 м/с.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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