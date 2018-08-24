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Важную авторазвилку затопило в Приморье (видео)

Важную авторазвилку затопило в Приморье (видео)

Фото: Vl.ru

Автомобильная пробка образовалась на развилке Пограничный-Покровка в Уссурийском городском округе из-за перелива воды через дорогу. Об этом сообщает администрация Уссурийского городского округа. В районе развилки Пограничный - Покровка строится новый мост, а объездную грунтовую дорогу затопило сегодня утром. Проехать не могут даже грузовые автомобили. 

Также в Уссурийском городском округе из-за сильных дождей образовались переливы на дорогах, ведущих в села Утесное, Линевичи, Кугуки. Ограничено транспортное сообщение с Кроуновкой, там налажена лодочная переправа. В дома на улице Центральной в Яконовке можно проехать только на грузовом транспорте.

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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