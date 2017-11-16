Продавщица салона сотовой связи во Владивостоке дала отпор разбойнику-рецидивисту

Первореченский суд Владивостока вынес приговор ранее неоднократно судимому гражданину Б. за совершение разбойного нападения.

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, преступление совершено в январе 2018 года в помещении магазина «Семьсот» в городе Владивостоке.

Фигурант, выбрав момент, когда в помещении магазина не было посетителей, напал на продавца - приставив ножницы к горлу потерпевшей, он потребовал передать ему смартфоны, находившиеся на витрине. Женщине удалось выхватить из рук нападавшего ножницы. Скрываясь с места преступления, злоумышленник успел забрать телефон, принадлежавший непосредственно потерпевшей, стоимостью около 10 тыс. рублей.

Суд назначил ему за содеянное (с учетом частичного присоединения неотбытой части по предыдущему приговору) наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Не огласившись с приговором суда первой инстанции, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия Приморского краевого суда оставила приговор без изменения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]