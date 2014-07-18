Инженеры трех компаний, поставивших оборудование в новый онкологический диспансер, учат приморских специалистов работать на новой технике. Для оснащения центра закуплены аппараты стоимостью более 550 миллионов рублей. Они позволят проводить высокоточные диагностику и лечение.

Урок, за которым можно наблюдать лишь со спины. Снимать инженера-аппликатора по корпоративным правилам нельзя он — обладатель уникальной информации о высокотехнологичном оборудовании. Ею делится с приморскими онкологами, которые уже через несколько дней приступят к работе.

Илья Банников, врач-радиолог отделения радионуклидной диагностики Приморского краевого онкологического диспансера: «Происходит конечная настройка оборудования под наши требования, под наши возможности. Потому что край отдаленный, не все препараты мы можем использовать».

Радиоизотопная диагностика начинается, говорят врачи, вовсе не в кабинете с томографом, а в спецлаборатории. В этих свинцовых шкафах весом несколько сот тонн создаются необходимые для обследования и лечения препараты.

Павел Статинов, инженер по радиационной безопасности Приморского краевого онкологического диспансера: «В нем заложены соли молибдена, она закачены до этого в атомном реакторе. Здесь, в этом шкафу, мы из солей молибдена получаем технеций. Потому что соли молибдена живут долго, 66 часов период полураспада, но так как мы работаем с живыми людьми и нам нужно, чтобы как можно быстрее вышли радиоактивные вещества, мы получаем технеции 99, у которого период полураспада всего 6 часов».

В процедурную в свинцовом контейнере препарат попадает по специализированному лифту.

Наталья Ли, заведующая отделением радионуклидной диагностики Приморского краевого онкологического диспансера: «Он тоже просвинцован, медсестра берет контейнер и ставит на спецстолик. Вся аппаратура имеет класс защиты. Здесь ведется введение фармпрепаратов, и далее пациент идет в ожидальную для активных пациентов».

И лишь когда, циркулируя вместе с лимфой и кровью, введенное вещество задержится в определенных органах, проводится само обследование.

Павел Статинов, инженер по радиационной безопасности Приморского краевого онкологического диспансера: «Перед нами гибридный аппарат, который называется ОФЭКТ, он включает в себя ядерную часть — сканеры, которые скачивают с пациента информацию, и в тоже время в него входит обыкновенный компьютерный томограф».

Благодаря запуску в Приморье онкодиспансера получить такое обследование сможет в 60 раз больше пациентов. Сейчас даются лишь 50 квот в год на диагностику вне региона. Во Владивостоке жители края будут проходить и лечение на одном из самых современных в мире аппаратов для лечения рака — линейном ускорителе. Откроет свои двери диспансер в сентябре.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]