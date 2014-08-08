Тайфуны, надвигающиеся на Владивосток, потеряли свой статус

Специалисты Примгидромета сообщили об изменениях в траекториях двух тайфунов, которые в эти дни проходят вблизи Приморья. Несмотря на это 24 и 25 августа во Владивостоке ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Один из тайфунов — «SOULIK» — минувшей ночью прошел над южной половиной Корейского полуострова и сегодня днем выйдет в юго-западную часть Японского моря, где потеряет статус тайфуна. В этом районе вероятно раздвоение бывшего тайфуна на два центра. Один из них выйдет на территорию Китая и там остановится, другой пройдет в северо-восточном направлении вблизи побережья Приморского края.

Кроме того, тайфун «CIMARON» в пятницу перевалил южную часть острова Хонсю и, выйдя на центральную часть Японского моря, также потерял статус тайфуна. Далее, заполняясь, он пойдет на северо-восток в направлении пролива Лаперуза.

В связи с этим во Владивостоке в пятницу днем ожидается небольшой дождь. 25 августа ночью — также дождь, временами сильный с количеством 15—49 мм за 12 часов и менее, днем 25 августа небольшой, утром умеренный дождь. Дожди будут сопровождаться ветром 15—20 м/с, днем 24 августа и ночью 25 августа — 20—25 м/с.

При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, - подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2614-033, 2400-813 (факс).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]