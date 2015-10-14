Во Владивостоке на парковке преступник украл из Lexus сумку с деньгами
Полиция Владивостока ведет поиск злоумышленника, совершившего кражу из автомобиля на парковке торгового центра.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, мужчина припарковал свой Lexus на парковке одного из торговых центров на Бородинской и ненадолго ушел по делам. Вернувшись, он обнаружил, что кто-то проник в салон автомобиля, похитил сумку и скрылся. Добычей злоумышленника стали около 200 000 рублей, а также банковские карты.
По данным полиции, злоумышленник попал в объективы расположенных рядом камер видеонаблюдения. Ведется поиск преступника.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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