Анонс на 25 августа

25 августа в селе Анучино в 15.00 состоится фестиваль меда «Анучино – медовое раздолье!». Участники события познакомятся с различными сортами меда, попробуют кусочек большого фестивального торта-медовика и поучаствуют в различных конкурсах.

25 и 26 августа во Владивостоке на острове Русский в парке «Патриот» Ворошиловской батареи в 12.30 начнется фестиваль «Владивостокская крепость. Вход свободный.

25 августа в 16.00 часов Почта России и Всероссийский детский центр «Океан» приглашают на открытие «Почты Океана» – развивающего центра, где юные океанцы смогут почувствовать себя настоящими профессионалами почтовой связи.

25 августа во Владивостоке в 20.10 в сквере по адресу ул. Пушкинская, 25 пройдет «Ночь кино».

25 августа г. Артем. Исторический велопробег «По маленьким памятникам – большой победы» в рамках 80-летия Артемовского городского округа. Старт в парке морских Авиаторов в 14.00.

25 августа пос. Лозовый, Партизанский ГО. Экстремальная велогонка «Кольцо Чандалаза». Старт в 12.00.

25-26 августа г. Владивосток, УТБ Седанка, стадион «Юность». Первенство г. Владивостока по футболу среди взрослых команд.

25-26 августа г. Владивосток. Открытый Чемпионат Приморского края по стендовой стрельбе.

25-26 августа г. Уссурийск. Открытые краевые соревнования по настольному теннису.

25-26 августа п. Славянка. Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по мотокроссу.

25 августа — Международная ночь летучих мышей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]