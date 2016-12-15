Пошлины на ввоз новых и подержанных иномарок снижают в России

С 1 сентября станет дешевле ввозить автомобили в Россию − в рамках обязательств страны перед ВТО снижаются ставки импортных таможенных пошлин. Пошлина за ввоз новых легковых автомобилей упадет с 20% до 17%, за подержанные машины − с 25% до 22%, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.

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О снижении говорится в опубликованном решении совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Одновременно с РФ ставки снизят и другие страны — члены Таможенного союза − Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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В 2017 году пошлины на новые легковые машины уже были снижены с 23% до 20%. Ставки должны снижаться и дальше — в 2019 году — до 15%, отмечает «Коммерсантъ».

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Отметим, что в автопроме неофициальной компенсацией снижения импортных пошлин считается взимаемый с каждой машины утилизационный сбор. Исходно его платили только импортеры, но с 2014 года из-за давления стран — членов ВТО сбор был распространен на российские заводы и локализованные в РФ производства. При этом отечественным производителям стали выплачивать так называемые промышленные субсидии, де-факто компенсирующие утильсбор. В 2016 году сбор подняли на 65%. С 1 апреля 2018 года ставки утильсбора для отдельных легковых автомобилей выросли на 90%, в среднем — на 15%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]