В Приморье не хватает главных врачей

Вакансии главных врачей открыты сразу в четырех лечебных учреждениях Приморья.

Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, в настоящее время продолжается отбор кандидатов на замещение должности главных врачей четырех бюджетных учреждений здравоохранения. Сегодня требуются руководители, хорошие и опытные организаторы здравоохранения в центральные районные больницы Красноармейского, Пограничного, Ханкайского районов, а также в Приморский краевой противотуберкулезный диспансер во Владивостоке.

Конкурс проводится в виде тестирования и индивидуального собеседования при наличии не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности.

В начале августа назначены новые руководители в трех лечебных учреждениях Приморья – Владивостокской клинической больнице №4, Лесозаводской центральной городской больнице и Надеждинской центральной районной больнице.

В конкурсе на замещение вакантной должности главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Надеждинская центральная районная больница» победителем признан Алексей Прушинский, который ранее работал заместителем главного врача детской краевой больницы №1. Победителем конкурса на замещение должности главного врача Лесозаводской горбольницы стал Дмитрий Лепилин, за плечами которого руководство МСЧ поликлиники УФСБ России по Приморскому краю. Владивостокскую клиническую больницу №4, известную как «дальзаводская», возглавила Елена Новицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]