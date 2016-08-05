В Приморье не хватает главных врачей
Вакансии главных врачей открыты сразу в четырех лечебных учреждениях Приморья.
Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, в настоящее время продолжается отбор кандидатов на замещение должности главных врачей четырех бюджетных учреждений здравоохранения. Сегодня требуются руководители, хорошие и опытные организаторы здравоохранения в центральные районные больницы Красноармейского, Пограничного, Ханкайского районов, а также в Приморский краевой противотуберкулезный диспансер во Владивостоке.
Конкурс проводится в виде тестирования и индивидуального собеседования при наличии не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности.
В начале августа назначены новые руководители в трех лечебных учреждениях Приморья – Владивостокской клинической больнице №4, Лесозаводской центральной городской больнице и Надеждинской центральной районной больнице.
В конкурсе на замещение вакантной должности главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Надеждинская центральная районная больница» победителем признан Алексей Прушинский, который ранее работал заместителем главного врача детской краевой больницы №1. Победителем конкурса на замещение должности главного врача Лесозаводской горбольницы стал Дмитрий Лепилин, за плечами которого руководство МСЧ поликлиники УФСБ России по Приморскому краю. Владивостокскую клиническую больницу №4, известную как «дальзаводская», возглавила Елена Новицкая.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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