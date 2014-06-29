Во Владивосток прибыл ценный груз— шедевры Карла Брюллова, из собрания Государственного Русского музея. 15 ящиков со всеми предосторожностями распаковали в Приморской картинной галерее. В ее главном здании на Алеутской скоро откроется выставка, которая станет частью культурной программы Восточно-Экономического форума.

Впервые картины великого русского художника Карла Брюллова путешествуют так далеко – самолетом, в специальных климатических ящиках, где поддерживается нужная температура и влажность. При распаковке специалисты Русского музея и Приморской галереи тщательно изучают, как шедевры перенесли перелет.

Денис Селянин, заведующий выставочным отделом Государственного Русского музея: «В данный момент сотрудники Приморской картинной галереи и мой коллега художник-реставратор передают работу на временное хранение. Реставраторы отсматривают живописный слой на предмет повреждений и наличие деформаций, что отражено в наших документах, которые мы с двух сторон подписываем и передаем друг другу с живописью».

У каждой картины – свой паспорт с фотографией и описанием особых примет, которые оставило на ней время – царапины, трещины... Это - подлинники, им почти два века! Из-под защитной пленки открывается «Последний день Помпеи» - замечательный эскиз того самого полотна, что принесло Брюллову всемирную славу. Оригинал – размером четыре на шесть метров не покидает Санкт-Петербурга.

Наталья Левданская, заместитель директора Приморской государственной картинной галереи: «Когда наши зрители придут на выставку, увидят произведения, услышат о том, каким был Карл Брюллов как человек, как художник, какие новые горизонты открыл он для живописи, каким он был учителем, преподавателем, я думаю, все влюбятся в него и поймут, насколько это подарок судьбы - такая выставка в нашем городе».

«Карл Великий» - так назвали выставку. Она пробудет во Владивостоке до середины января. Русский музей предоставил для нее 63 произведения: 45 работ самого Брюллова и 17 - кисти его учеников. В экспозицию также войдут картины мастера из фондов краевой галереи. Проект такого масштаба впервые проходит в Приморье. Торжественное открытие - 1 сентября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]