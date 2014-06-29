Во Владивосток прибыли шедевры Карла Брюллова из Государственного Русского музея. Видеорепортаж Оксаны Данилюк
Во Владивосток прибыл ценный груз— шедевры Карла Брюллова, из собрания Государственного Русского музея. 15 ящиков со всеми предосторожностями распаковали в Приморской картинной галерее. В ее главном здании на Алеутской скоро откроется выставка, которая станет частью культурной программы Восточно-Экономического форума.
Впервые картины великого русского художника Карла Брюллова путешествуют так далеко – самолетом, в специальных климатических ящиках, где поддерживается нужная температура и влажность. При распаковке специалисты Русского музея и Приморской галереи тщательно изучают, как шедевры перенесли перелет.
Денис Селянин, заведующий выставочным отделом Государственного Русского музея: «В данный момент сотрудники Приморской картинной галереи и мой коллега художник-реставратор передают работу на временное хранение. Реставраторы отсматривают живописный слой на предмет повреждений и наличие деформаций, что отражено в наших документах, которые мы с двух сторон подписываем и передаем друг другу с живописью».
У каждой картины – свой паспорт с фотографией и описанием особых примет, которые оставило на ней время – царапины, трещины... Это - подлинники, им почти два века! Из-под защитной пленки открывается «Последний день Помпеи» - замечательный эскиз того самого полотна, что принесло Брюллову всемирную славу. Оригинал – размером четыре на шесть метров не покидает Санкт-Петербурга.
Наталья Левданская, заместитель директора Приморской государственной картинной галереи: «Когда наши зрители придут на выставку, увидят произведения, услышат о том, каким был Карл Брюллов как человек, как художник, какие новые горизонты открыл он для живописи, каким он был учителем, преподавателем, я думаю, все влюбятся в него и поймут, насколько это подарок судьбы - такая выставка в нашем городе».
«Карл Великий» - так назвали выставку. Она пробудет во Владивостоке до середины января. Русский музей предоставил для нее 63 произведения: 45 работ самого Брюллова и 17 - кисти его учеников. В экспозицию также войдут картины мастера из фондов краевой галереи. Проект такого масштаба впервые проходит в Приморье. Торжественное открытие - 1 сентября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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