Окунуться в эпоху Средневековья приглашают жителей и гостей Владивостока

В субботу и воскресенье, 25 и 26 августа, жителей и гостей краевой столицы приглашают на фестиваль «Владивостокская крепость». Окунуться в мир Средневековья, исторических реконструкций, массовых рыцарских боев, пострелять из лука и «поторговаться» на средневековой ярмарке приглашают всех желающих. Открытие мероприятия в 12.30. Вход свободный, сообщает «Вести: Приморье со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Мероприятие пройдет на острове Русский в парке «Патриот» Ворошиловской батареи. На этой территории развернется лагерь исторической реконструкции, где состоятся индивидуальные поединки и массовые сражения, будут представлены раннесредневековые турниры и пройдет демонстрация ремёсел. Так, здесь будет организована реконструкция эпизодов боёв Второй мировой войны и времен Гражданской войны в России периода 1918-1922 годов, а также будет работать «Музей живой истории» и тир с луками и арбалетами. Гости фестиваля смогут услышать выступление музыкального коллектива, посетить «средневековую» ярмарку, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах.

Как отмечают организаторы, фестиваль пройдет во Владивостоке в пятый раз. В этом году в нем примут участие реконструкторы и спортсмены из Москвы, Магадана, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Уссурийска и Большого Камня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]