Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет во Владивостоке пройдет для всех желающих в 20.10 в уютном сквере по адресу ул. Пушкинская, 25.

Организаторы подобрали для зрителей программу российских короткометражных работ, рассчитанную приблизительно на 120 минут. Откроет показ премьера короткометражного фильма «Вероника 84», снятого во Владивостоке. Фильм повествует о скромном сценаристе, который в своих фантазиях и в своем же сценарии становится одним из главных героев боевика '80-х годов. Представит данную работу команда, задействованная на съемках фильма.

В связи с вечерним проведением мероприятия организаторы рекомендуют взять с собой пледы или одеться потеплее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]