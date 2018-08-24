Дождевой паводок подобрался к жилым домам уссурийцев

В Уссурийске дождевым паводком подтопило дома номер 3 и 5 по Новоникольскому проезду. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Коммунар Уссурийск".

По словам автора видеоролика, раньше во время обильных осадков страдали жильцы соседнего дома №10 по Новоникольскому проезду. Однако проблему решили, соорудив насыпь. Теперь вся вода стекает к близлежащим домам №3 и 5.

Также по информации pogoda_25_region, затопило улицу Раздольную.

Напомним, сегодня в Уссурийском городском округе оказались отрезанными водой несколько сел. Подъем воды на реках округа привёл к образованию переливов на дорогах, ведущих в села Утесное, Линевичи, Кугуки. Ограничено транспортное сообщение с Кроуновкой, там налажена лодочная переправа. В дома на улице Центральной в Яконовке можно проехать только на грузовом транспорте, - сообщили в администрации Уссурийского городского округа.

Кроме того, на развилке Пограничный-Покровка из-за перелива воды через дорогу образовалась автомобильная пробка.

По информации Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 августа ночью и утром ожидается сильный дождь с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее, на западе района местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее; днем 25 августа дождь. Дожди будут сопровождаться усилением ветра 15-18 м/с, временами до 22 м/с.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]