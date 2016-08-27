Анонс на 26 августа

26 августа во Владивостоке на острове Русский в парке «Патриот» Ворошиловской батареи в 12.30 продолжится фестиваль «Владивостокская крепость. Вход свободный.

26 августа г. Владивосток, Спортивная набережная (амфитеатр). Бесплатные занятия йогой от Центра Сахаджи йоги. Начало в 14.00-15.00.

26 августа г. Хабаровск. ФК «СКА-Хабаровск» – ФК «Луч» Владивосток. 8-й тур Олимп-Первенства России по футболу, сезон 2018/19.

26 августа — День шахтера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]