Анонс на 26 августа
26 августа во Владивостоке на острове Русский в парке «Патриот» Ворошиловской батареи в 12.30 продолжится фестиваль «Владивостокская крепость. Вход свободный.
26 августа г. Владивосток, Спортивная набережная (амфитеатр). Бесплатные занятия йогой от Центра Сахаджи йоги. Начало в 14.00-15.00.
26 августа г. Хабаровск. ФК «СКА-Хабаровск» – ФК «Луч» Владивосток. 8-й тур Олимп-Первенства России по футболу, сезон 2018/19.
26 августа — День шахтера.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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