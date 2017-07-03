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В Приморье ожидается улучшение погоды и похолодание

В Приморье ожидается улучшение погоды и похолодание

Фото: wonderfulnature.ru

В Приморском крае в начале следующей рабочей недели погода улучшится, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В след за покинувшими Приморье тайфунами с Охотского моря вторгнется гребень антициклона. В прибрежных районах будет преобладать преимущественно облачная погода, станет прохладнее. В континентальных же районах ожидается умеренно теплая погода.

Первый рабочий день обойдется без осадков. В дальнейшем местами возможны небольшие дожди.

Во Владивостоке в первый рабочий день осадков не ожидается.

В ночные часы температура воздуха +15…+18 °С, днем +20…+23 °С.

В дальнейшем облачно, не исключен моросящий дождь. Температурный фон понизится.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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