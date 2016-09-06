Открыт проезд в село Фурманово в Приморье
Проезд в село Фурманово Ольгинского района восстановлен. Движение разрешено для всех видов транспорта.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе администрации края, в результате прошедших дождей река Аввакумовка изменила русло, размыв единственную дорогу в населенный пункт. Несмотря на сильный напор воды в реке, препятствующий проведению восстановительных работ, дорожники организовали временную переправу, чтобы наладить сообщение с селом.
В течение прошедших суток рабочие установили бетонные блоки в качестве опор временного моста и уложили на них плиты перекрытия. Одновременно вели отсыпку грунта для походов к мосту. Сейчас эта работа уже завершена и движение открыто для всех видов транспорта, после спада воды дорожники приступят к установке капитальной переправы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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