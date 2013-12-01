В Уссурийске задержан подозреваемый в попытке кражи металла на 120 тысяч рублей
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 37-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что неизвестные лица пытались совершить кражу металлических изделий на сумму 120 тысяч рублей со двора его строящегося дома на улице Топоркова. Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено, что родственник заявителя, проезжая мимо его дома, заметил, как неизвестный мужчина загружает в микрогрузовик металлические детали и изделия. Злоумышленник не довел свой умысел до конца, бросил похищенное имущество и скрылся.
Сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Уссурийску задержали 24-летнего ранее судимого жителя города Спасск-Дальний.
В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания.
Следователем следственного отдела возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, п. «в» части 3 статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину)
В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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