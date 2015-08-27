Отдельные районы Приморья могут остаться без урожая из-за обильных дождей
Переувлажнение почвы грозит потерей урожая нескольким районам Приморья.
По данным агрометеорологических наблюдений, в период уборки сельскохозяйственных культур в Ханкайском, Спасском, Кировском районах с 15 августа в течение 10 дней, в Чугуевском районе с 11 августа - в течение 14 дней - сформировалось, а в Хорольском районе с 05 августа - в течение 20 дней - сохранилось опасное агрометеорологическое явление: переувлажнение верхнего слоя почвы - в течение 10 дней состояние почвы по визуальной оценке увлажненности оценивалось как липкое или текучее и лишь в отдельные дни – как мягкопластичное. Данное агрометеорологическое явление создает трудности при проведении полевых работ и ведет к потере урожая, - сообщает Примгидромет.
По данным синоптиков, 25 августа на большей части края пройдут умеренные и сильные дожди (10-45 мм за 12 часов и менее). В отдельных районах ожидается очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее). Ветер северо-восточный 9-14м/с, на побережье 18-23м/с, у мысов до 28 м/с.
Вечером 24 и ночью 25 августа в Заливе Петра Великого и по району Поворотный - Золотой ожидается опасная высота волн 4 м, по району 11440, 11450 - 6 м. Вдоль побережья края ожидается подъем уровня моря до критических отметок.
25 августа ожидаются подъемы уровня воды на реках южной половины края на 1,2-2,2 м, на отдельных участках с подтоплением прилегающих территорий. На реках Октябрьского, Уссурийского, Надеждинского, Хасанского и Чугуевского районов паводковая обстановка значительно усложнится. На реках Раздольная, Борисовка, Казачка, Комаровка, Раковка, Амба, Цукановка возможны подъёмы уровня воды до отметок опасного гидрологического явления. Ожидаются затопления сельхозугодий, перемыв участков дорог, создается угроза подтопления населенных пунктов, безопасности низководных мостов и дамб.
В нижнем течении р. Илистая (Черниговский район) продолжается подъем воды дождевого паводка. В связи с ожидаемыми дополнительными осадками и объемом воды с притоков, 25-26 августа создается угроза достижения уровнем воды отметок опасного гидрологического явления в нижнем течении р. Илистая у с. Халкидон, с затоплением сельхозугодий, подтоплением участков дорог, окраин с.Халкидон.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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