Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:00
  0

Анонс на 27 августа

27 августа во Владивостоке в 13.00 в Приморском краевом драматическом театре молодежи в фойе второго этажа состоится пресс-конференция с представителями корейской труппы «Мулькёль», которые 28 августа играют спектакль по пьесе Максима Горького «На дне».

27 августа на 1 пути низкой платформы железнодорожного вокзала Владивосток в 15.30 состоится торжественная церемония, посвященная первому выходу электропоезда ЭП3Д на маршрут Владивосток—Кипарисово.

27 августа — День российского кино.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря