Анонс на 27 августа
27 августа во Владивостоке в 13.00 в Приморском краевом драматическом театре молодежи в фойе второго этажа состоится пресс-конференция с представителями корейской труппы «Мулькёль», которые 28 августа играют спектакль по пьесе Максима Горького «На дне».
27 августа на 1 пути низкой платформы железнодорожного вокзала Владивосток в 15.30 состоится торжественная церемония, посвященная первому выходу электропоезда ЭП3Д на маршрут Владивосток—Кипарисово.
27 августа — День российского кино.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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