Анонс на 27 августа

27 августа во Владивостоке в 13.00 в Приморском краевом драматическом театре молодежи в фойе второго этажа состоится пресс-конференция с представителями корейской труппы «Мулькёль», которые 28 августа играют спектакль по пьесе Максима Горького «На дне».

27 августа на 1 пути низкой платформы железнодорожного вокзала Владивосток в 15.30 состоится торжественная церемония, посвященная первому выходу электропоезда ЭП3Д на маршрут Владивосток—Кипарисово.

27 августа — День российского кино.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]