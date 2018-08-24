Джип унесло наводнением в Приморском крае (видео)

Внедорожник "Тойота Ленд Круазер Прадо" не смог форсировать реку в Октябрьском районе Приморья и его унесло вниз по течению. О судьбе водителя ничего неизвестно, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интернет-паблик gazeta_zaria.

Стоит отметить, что в соцсетях Приморья появляется все больше видео пострадавших от напора водной стихии авто.

Ранее сообщалось, что южные и юго-западные районы Приморья попали под проливной дождь, вызванный влиянием тайфуна Соулик на погоду в крае.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]