Джип унесло наводнением в Приморском крае (видео)
Внедорожник "Тойота Ленд Круазер Прадо" не смог форсировать реку в Октябрьском районе Приморья и его унесло вниз по течению. О судьбе водителя ничего неизвестно, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интернет-паблик gazeta_zaria.
Стоит отметить, что в соцсетях Приморья появляется все больше видео пострадавших от напора водной стихии авто.
Ранее сообщалось, что южные и юго-западные районы Приморья попали под проливной дождь, вызванный влиянием тайфуна Соулик на погоду в крае.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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