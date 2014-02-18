Капитальный ремонт электросетей начали в одном из микрорайонов города Артема. Почти два десятка лет на улице Заслонова не было напряжения в 220 Вольт. Хронические перебои со светом в этом году впервые будут решать кардинально. Замену линий электропередачи проводят в рамках подготовки к отопительному сезону.

- Ставлю кастрюлю на газ, чтобы закипела. А потом уже ставлю на плиту и довариваю.

Это целое кулинарное искусство — сварить обед, когда в сети напряжение минимум. За 15 лет Наталья Собоня приноровилась, как впрочем все жители улицы Заслонова. Разросшемуся микрорайону катастрофически не хватает энергомощности. Почти 70 домов вынуждены «сидеть» на генераторах. Но и это не спасает, техника горит. Поэтому вместо тусклой лампы — свечи, холодильник зимой заменяет бочка на улице.

Николай Власенко, житель микрорайона по улице Заслонова: «Зимой 110 минимум, а максимум 140—150 Вольт в сети».

К энергоскачкам подстраиваться приходится и местным предпринимателям. Магазины давно перешли на нетающий ассортимент.

- У нас отключены морозильные камеры, холодильник — не хватает мощностей. Просто не закупаем, хранить негде. Сейчас же лето.

Приезда именно этих железобетонных столбов так ждал район. Впервые за долгое время на Заслонова начался капитальный ремонт линий электропередач. 64 деревянных опоры — под снос. Старые столбы теряли ток. Им на смену новая линия.

Дмитрий Какатеев, зам. начальника РЭС г. Артема: «Вместо открытого провода будет СИП. Сечение более мощное, кабель изолирован, и сюда дойдет нужное напряжение».

Глава города поставил задачу: проблему энергообеспечения решить до начала отопительного сезона. В зиму нагрузки в сети возрастают в разы. Последствия плачевные. Но теперь их удастся избежать. Уже в сентябре специалисты начнут делать контрольные замеры напряжения.

Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: «1.5 года мы занимались технической документацией. Сегодня в микрорайоне прокладывается новая линия. У нас также запланирована подстанция, ждем согласования от РЖД».

К ее монтажу приступят в ноябре. На ремонт линий электропередач и установку подстанции выделено больше 5 миллионов рублей. Специалисты уверены: выровнять напряжение удастся уже в ближайшие месяцы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]