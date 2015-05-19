В Спасске-Дальнем от верной смерти спасают наркозависимых. Борются, как и вся Россия, с постоянным видоизменением форм наркотических препаратов. Но главная проблема в самих пациентах краевой психиатрической больницы №2 – часто они вовсе не желают излечиваться.

- Вы в связи с чем поступили к нам?

- Ну, поступил за употребление наркотиков.

Это значит, по решению суда. Добровольцев здесь нет. Зависимый с 20-летним стажем, Владимир, в своей биографии имеет лишь одну светлую страницу – год срочной службы в армии. К 40 годам у него нет семьи, зато целый букет серьезных заболеваний.

Александр Геня, заведующий накрологическим отделением краевой психиатрической больницы №2: «На моей памяти, чтобы пациенты выстроились в очереди: вот я такой-то, такой-то, хочу лечиться, как это было в '80-е годы, но тогда за ним стоял участковый, если ты не будешь лечиться, отправишься в ЛТП, то есть, было такое добровольно-принудительное лечение. Как правило, это инициатива близких людей».

В лечебно-трудовой профилакторий, по сути, колонию общего режима, тоже не по своей воле попадали. По заключению авторитетной врачебной комиссии. Хотя и предлагали человеку вначале лечиться добровольно.

Людмила Михалёва, главный нарколог Приморского края, к.м.н.: «На мой взгляд, тоже ЛТП, они были более успешны в своей работе. Потому что сегодня даже вот эти обязательные лечения, если человек не хочет его проходить, он его не будет проходить».

В наши дни наркозависимые отказываются от лечения в пользу… тюрьмы. Объясняют это тем, что не хочется портить анкету диагнозом, который якобы закроет доступ к некоторым профессиям. На деле, многим просто всё равно.

Дмитрий Дзевановский, главный врач краевой психиатрической больницы №2: «Нельзя не учитывать, что с '90-х годов мы живем в сложной экономической обстановке, где у многих достаточно не благополучная обстановка в семье, на работе. Словечко есть такое — «фрустрация»: человек всегда находится в состоянии недовольствия, раздражения. Ну, есть такое слово, ёмкий термин, и эта фрустрация толкает к попыткам забыться, отвлечься любыми средствами».

Если добавить к этому неумолимую генетику, иммунитет со своими секретами, то врачам-практикам нужно всё время держать руку на пульсе. Там новые методики, лекарственные открытия. К сожалению, труд спасающих жизни мало заметен, а успехи скромны. Но они стараются.

Анна Лушина, специалист по социальной работе: «Даже для маленького процента мы здесь нужны… мы эту заслугу себе ставим».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]