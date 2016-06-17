В Приморье восстановлен проезд автотранспорта на поселок Пограничный
Специалисты дорожных служб отсыпали гравием подтопленный участок дороги на трассе Уссурийск - Пограничный. В настоящее время здесь открыто движение для всех видов автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Как уже сообщалось, в результате выпадения осадков на территории Уссурийского городского округа произошло подтопление низменных участков дорог.
По данным МЧС, наблюдается перелив воды через участок временной переправы к селу Кроуновка. На данном участке организована лодочная переправа. Дежурят спасатели Амурского спасательного центра в составе 5 человек. Выставлен пост ГИБДД.
В низменном участке дороги местного значения Утёсное – Линевичи произошёл перелив воды через дорогу, высотой 50 см. Проезд ограничен для легкового транспорта. Джипы и большегрузный транспорт движутся без ограничений. В превентивных целях выставлен пост от Амурского спасательного отряда в количестве: 4 человек, 1 плавательного средства и 1 автомобиля КАМАЗ.
В низменном участке дороги местного значения Борисовка – Кугуки в 500 м произошёл перелив дороги 20 см. Проезд транспорта не ограничен.
Необходимый запас продовольствия и медикаментов в населённых пунктах имеется.
Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС находятся в режиме повышенной готовности и готовы к реагированию в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Ведётся постоянный мониторинг обстановки. Превентивные мероприятия проводятся в полном объёме. О возможном ухудшении погодных условий оповещены 24 муниципальных образования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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