Совсем скоро в Фокино распахнет свои двери физкультурно-оздоровительный центр. Строительные работы на объекте вошли в завершающую стадию. По поручению главы региона Андрея Тарасенко с проверкой на стройплощадке побывал вице-губернатор Павел Серебряков.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс возводят с 2016 года. Большая часть строительно-монтажных работ уже выполнена, но сделать еще предстоит немало – отделка помещений и чаши бассейна, фильтрация воды, вентиляция, освещение. Все стройматериалы должны быть качественными и безопасными, этому уделяется особое внимание.

Антон Трушкин, представитель строительной организации: «Все согласно нормам правил, которые предусмотрены СНИПами, ГОСТами нашими, помимо этого, есть четкие требования проекта, по которому мы работаем. Строительство идет пока что в пределах графика, который был согласован с администрацией города и также с краевой администрацией».

Современный спортивный комплекс в Фокино давно необходим. В городе функционируют три универсальные спортплощадки и стадион, однако потребности всех желающих заниматься спортом, особенно в зимний период, они не закрывают. Поэтому открытия нового спортобъекта ожидают с большим нетерпением.

Виктор Тихонович, житель ЗАТО г. Фокино: «За очень продолжительное время это первый такой объект, который строится на нашей территории, и, соответственно, все жители ждут с большой надеждой. В городе появится бассейн, и у нас в городе много молодых людей, военнослужащих, которые готовы приходить в этот бассейн, вести здоровый образ жизни».

Строительство спорткомплекса финансируется из трех бюджетов. Часть денег выделили муниципалитет и краевая администрация, остальные средства получили по федеральной целевой программе.

Семен Экшенгер, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края: «Объект, можно сказать, в стадии высокой степени готовности, однако есть определенные нюансы, связанные с подготовкой тех или иных материалов. Поэтому мы сегодня здесь провели оперативное совещание, чтобы обозначить сроки, графики реализации проекта».

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса запланировано в декабре этого года. Совсем скоро фокинцы смогут заниматься в нем в секциях плавания, единоборств, общей физической подготовки и тренажерных залах. Новый спортобъект станет не только центром массового спорта, но и будет использоваться для подготовки спортивного резерва.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]