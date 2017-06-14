Академический театр имени Горького продолжает свои гастроли по краю. Напомним, они проходят в рамках губернаторской программы «Деятели искусств — Приморью». Наши корреспонденты увидели, как прошел спектакль в Спасске-Дальнем и пообщались с артистами и зрителями.

За десять дней 13 городов и поселков. Труппа Приморского Академического театра имени Максима Горького завершила второй этап большого турне по краю. На каждом представлении — полный зал.

Ирина Солодова, житель г. Спасск-Дальний: «Очень здорово, что нас посещают такие коллективы. Потому что в нашем городе не так много развлечений, поэтому мы рады каждому, каждому появлению в нашем городе подобных спектаклей».

Эдуард Касьяненко, житель г. Спасск-Дальний: «Очень рад. Рад, что приехали сюда, не нужно нам никуда ездить».

В гастрольном репертуаре — комедия «Палата бизнес-класса» и спектакль-фарс «Как бы нам пришить старушку». Не забыли и о юных приморцах. Для них — две сказки: «Белоснежка и семь гномов» и «Принцесса на горошине».

Мария Литовченко, житель г. Спасск-Дальний: «Он был о принцессах, о кавалерах, о кошечке, собачке — это самое главное люблю».

Артисты признаются, что очень рады таким гастролям. Это не просто праздник для зрителей, но и возможность увидеть край.

Светлана Салахутдинова, актриса Приморского Академического театра им. М. Горького, заслуженная артистка РФ: «Если мы принадлежим всему краю, не только Владивостоку, то мы должны просто обслуживать край, все вот эти вот достаточно крупные города. Потому, что народу-то нашему, ему все равно же и хочется, и интересно».

Конечно, график у театра не простой. Каждый день по два спектакля и переезды в другие города. Но благодарность зрителей того стоит.

Марина Волкова, актриса Приморского Академического театра им. М. Горького: «Здесь, конечно, очень приятно слышать, как дышит зал, как он реагирует. И в финале слышать «браво» и аплодисменты и видеть довольных, радостных, веселых людей, уходящих после спектакля. Это, конечно, дорогого стоит».

Большие гастроли стали возможны благодаря губернаторской программе «Деятели искусств — Приморью». В начале сентября театр отправится в Артем, Находку, Камень-Рыболов и Хороль.

Владимир Сергияков, актер Приморского Академического театра им. М. Горького, народный артист РФ: «Периодически в сезоне выезжают спектакли... один спектакль, другой спектакль, по городам, а вот такие вот большие, чтобы на десять дней мы уехали в край, это вот, уже у нас не было давненько».

Буквально через месяц Горьковка откроет новый, 86-ой театральный сезон. До нового года зрителям представят две премьеры: спектакли «Фрегат «София» и «12 стульев». А уже в следующем году театр закроют на реконструкцию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]