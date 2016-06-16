Жители Октябрьского района бьют тревогу: затоплены огороды, кто возместит ущерб
В Октябрьском районе Приморского края сильные дожди затопили огороды местных жителей. Об этом пришло сообщение на Whatsapp редакции "Вести: Приморье". Пропал весь урожай. Население волнует, кто возместит им ущерб, ведь режим ЧС в районе не вводился. Ситуацию прокомментировал заместитель главы администрации Октябрьского района Артем Мисник:
"В данный момент дожди прекращаются. Река Раздольная - в берегах. А огороды затопило дождями. Это просто перенасыщение земли влагой. Транспортное сообщение не нарушено. В Уссурийске были проблемы. Но там уже восстановили. В Гранатовке переезд смыло, но там есть объездная дорога. В районе действует режим повышенной готовности. Готовы пункты временного размещения для людей на случай чрезвычайной ситуации. Пока обстановка тяжелая, но не критическая".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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