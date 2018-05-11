Наполнение рек Уссурийского городского округа продолжается. По состоянию на 16.00 в реке Раздольная (Уссурийск) показатель составил 634 см, выход на пойму – 560 см. В месте слияния рек Комаровка и Раковка (районы «Семь ветров» и «Южный») вода находится выше значений выхода на пойму. Выход на пойму на участке слияния рек Комаровка - Раковка («Семь ветров») составляет 250 см, сейчас – 387 см.

Как сообщили в администрации Уссурийского городского округа, подъем воды на реках округа привёл к образованию переливов на дорогах. Ограничено транспортное сообщение с Кроуновкой, там дежурят спасатели Амурского спасательного центра, налажена лодочная переправа. В села Линевичи и Кугуки движение открыто.

На развилке Пограничный-Покровка, где из-за перелива воды было перекрыто транспортное сообщение, ситуация стабилизировалась, проезд открыт для легкового и грузового транспорта.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы УГО, все системы жизнеобеспечения округа работают в обычном режиме. Электро- и водоснабжение не нарушено. Подтоплений домов в сельских населенных пунктах не зафиксировано.

Как сообщили в администрации Уссурийского городского округа, от граждан поступило 27 обращений, в большей степени они касались подтопления придомовых территорий. Все заявки переданы для проверки в «Службу единого заказчика-застройщика» и в управление жизнеобеспечения.

По информации МУП «Уссурийск-Электросеть», служба работает в штатном режиме. Вследствие того, что вышли из строя два электрокабеля на улицах Муравьева, 90, и Ушакова, 23, не было света. В течение нескольких часов электричество было восстановлено. Подтоплений трансформаторных подстанций не зафиксировано.

Напомним, на территории Уссурийского городского округа введен режим повышенной готовности.

25 августа ночью и утром также ожидается сильный дождь с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее, на западе района местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее; днем 25 августа дождь. Дожди будут сопровождаться усилением ветра 15-18 м/с, временами до 22 м/с.

По данным ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 августа, в связи с повышенной водностью и значительной увлажненности бассейнов рек, прогнозируемыми интенсивными дождями, на реках Октябрьского, Уссурийского, Надеждинского, Хасанского районов паводковая обстановка значительно усложнится, ожидаются дополнительные подъемы уровня воды на 1,2-2,2 м.

На реках Раздольная, Борисовка, Казачка, Комаровка, Раковка, Амба, Цукановка возможны подъёмы уровня воды до отметок опасного гидрологического явления. Ожидаются затопления сельхозугодий, перемыв участков дорог, создается угроза подтопления населенных пунктов, безопасности низководных мостов и дамб.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]