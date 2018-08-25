Остатки тайфуна "Соулик" хозяничают" в Приморье (видеокарта)
Сильные осадки обрушились на Приморье в ночь и утром 25 августа, сообщают "Вести:Приморье". По состоянию на 10 утра 25 августа самые сильные дожди идут в центральном Приморье ( восточней Арсеньева) и на восточном побережье края(район Ольги). Прекращение осадков, судя по интерактивной карте windytv, запланировано на 17 часов.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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