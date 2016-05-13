В МЧС рассказали, что ждет приморцев после ночного ливня (фото)

Жители Уссурийска присылают на редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) фотографии, на которых запечатлены последствия ночного ливня. Как видно на фото, частично затоплены участки у частных домов в районе пересечения ул. Первомайская, Крестьянская, Пролетарская. К гаражному кооперативу на ул. Первомайская подступает вода.











В ночь на 25 августа на большей части края прошли умеренные и сильные дожди от 10 до 45 мм за 12 часов и менее, утром в южных и восточных районах отмечены местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС, в ближайшие сутки сохранится подъем уровня воды на 0,6-0,8 м на реке Раздольная (среднее и нижнее течение). Возможны подъемы уровня воды на реках южной половины края на 1-1,8 м, на отдельных участках с подтоплением прилегающих территорий.

В Приморье произошли переливы дорог местного значения. Все случаи находятся на контроле спасателей.

В Уссурийском городском округе на низменном участке дороги местного значения Пограничный–Покровка проезд для легкового и грузового транспорта не ограничен. Перелив воды также произошел через участок временной переправы к селу Кроуновка. Это связано с подъёмом воды в реке Кроуновка, здесь организована лодочная переправа. На месте развернута группа спасателей Амурского спасательного центра, дежурит экипаж сотрудников ГИБДД.

В низменном участке дороги местного значения Утесное–Линевичи также произошел перелив дороги из-за разлива канала рисового поля примыкающего к дороге, высота перелива 50 см протяженность 40 м. Проезд ограничен для легкового транспорта, джипы и большегрузный транспорт двигается без ограничений. Для обеспечения безопасности выставлен пост наблюдения.

Также перелив дороги наблюдается в низменном участке местного значения Борисовка–Кугуки, участок протяженностью 20 метров, проезд транспорта неограничен.

Водность большинства рек сейчас превышает норму преимущественно в 1,8-3,2 раза.

Подъемы уровня воды с затоплением пойм рек, подтоплением близлежащих территорий сохраняется на реке Раздольная, в среднем течении реки Уссури, в нижнем течении реки Илистая. В ближайшие сутки по основному течению реки Раздольная ожидается высокое стояние уровня воды, на малых притоках начнется формирование паводков на отдельных участках с выходом из низких берегов. В среднем течении реки Уссури, в бассейне реки Илистая продолжатся подъемы уровня воды с подтоплением близко расположенных к реке территориям. На реках северной половины края сохраняются колебания уровня воды, паводковая обстановка стабильная.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю продолжает работать в режиме повышенной готовности. Вместе с тем режим чрезвычайной ситуации в крае не действует.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]