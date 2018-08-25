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На трассе Владивосток – Находка вновь размыло проезд в Смоляниново (видео)

В ночь с 24 на 25 августа в поселке Смоляниново на трассе Владивосток – Находка после сильного дождя поднялся уровень воды в реке Лобога. Из-за этого размыло восстановленный 18 августа временный проезд, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

После очередного ливня автомобильное движение по трассе Владивосток – Находка оказалось прерванным. Как сообщили корреспонденту VL.ru в краевом ГИБДД, проезд по временной переправе в настоящее время невозможен. Проехать теперь можно только через Партизанск или Романовку.

Как уточнили в диспетчерской автовокзала Владивостока, автобусы в Находку будут ходить, но реже. В обычные дни интервал выездов составлял 30-40 минут, а теперь − час. Останавливаться автобусы будут в Смоляниново у аварийного участка, после чего пассажиры пешком будут переходить на другую сторону реки и садиться уже в другой, ждущий их автобус.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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