МЧС распространило экстренное предупреждение об угрозе наводнения

Угроза наводнения сложилась в трех районах и одном городском округе Приморья. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

По информации Приморского УГМС: 25 августа, в связи с повышенной водностью и значительной увлажненностью бассейнов рек, а также прогнозируемыми интенсивными дождями, на реках: Октябрьского, Надеждинского, Хасанского муниципальных районов и Уссурийского городского округа, паводковая обстановка значительно усложнится. Ожидаются дополнительные подъёмы уровня воды на 1,2-2,2 м. На реках Раздольная, Борисовка, Казачка, Комаровка, Раковка, Амба, Цукановка возможны подъёмы уровня воды до отметок опасного гидрологического явления. Возможны подтопления сельхозугодий, перемыв участков дорог, создаётся угроза подтопления низменных участков в населенных пунктах, безопасности низководных мостов и дамб.

В связи с выпадением большого количества осадков возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А–370) значения, затруднения в работе автотранспорта, ограничения движения по автодорогам в результате подмыва опор мостов, подтопления и размыва дорожного полотна;

- подтопление населённых пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций;

- подъём уровня воды на малых реках края, с подтоплением подворий, сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках;

- аварии на ЛЭП, связанные с подмывом опор ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад;

- нарушения в работе системы ЖКХ.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов на период действия предупреждения.

Специалистами Главного управления в связи с полученным прогнозом организовано взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам мониторинга за обстановкой.Созданы запасы для ликвидации возможных ЧС и происшествий, в готовности ремонтно-восстановительные бригады на случай аварий на объектах электроснабжения и ЖКХ. Осуществляется взаимодействие с Госавтоинспекцией. Для осуществления «обратной связи» с населением в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю действует «телефон доверия»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]