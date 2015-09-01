В Приморье сложились два очага осадков (карта)

Остатки тайфуна Соулик вызвали интенсивные дожди на западными и восточными районами Приморского края.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылко на сайт Примпогода, тайфун «Соулик» раздвоился над Северной Кореей, одна из его частей ушла на север — северо-запад в сторону города Чаньчунь, а вторая — над Японским морем в северо-восточном направлении, которая приближается к Приморскому краю и направляется в пролив Лаперуза. Осадки от тайфуна «Сулик» тоже разделились на 2 основные зоны. Первая зона осадков — наиболее интенсивные дожди, которые идут в западных районах Приморья. Так, за период 21 — 25 августа в Полтавке суммарно выпало 147 мм, это 115 % месячной нормы осадков. В Уссурийске выпало 109 мм, в Халкидоне — 110 мм, в Барабаше — 126 мм. Итого от 70 до 80 % месячной нормы осадков.

Второй очаг интенсивных дождей проходит в районе Находки — Партизанска, где уже суммарно выпало 190 мм, примерно 60 % месячной нормы осадков. Осадки, которые шли вдоль восточного побережья Приморья, довольно быстро поднимаются на северо-восток, интенсивные дожди ослабевают и прекращаются с юга на север. В общем, сегодня они окончательно прекратятся. Что касается западных районов Приморья, то сегодня здесь осадки тоже прекращаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]