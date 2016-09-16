На Приморье обрушится китайский циклон
Над Китаем может образоваться новый циклон, который в начале сентября может выйти на западные районы Приморья. Об этом в интервью сайту Примпогода заявил руководитель Примдгидромета Борис Кубай.
3-4 сентября на западе края пройдут осадки различной интенсивности
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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