На Приморье обрушится китайский циклон

Над Китаем может образоваться новый циклон, который в начале сентября может выйти на западные районы Приморья. Об этом в интервью сайту Примпогода заявил руководитель Примдгидромета Борис Кубай.

3-4 сентября на западе края пройдут осадки различной интенсивности

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]