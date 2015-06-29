Иностранная рыбацкая шхуна терпит бедствие у берегов Приморья
25 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в Японском море 60 милях южнее порта Находка произошла потеря хода иностранного рыболовного судна. Экипаж, на борту которого находятся 6 человек и просят помощи. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на прсс-службу ГУ МЧС по Приморью
Из аэропорта Кневичи в 15.30 местного времени для проведения поисково-спасательных работ и оказания помощи убыл вертолёт Ми-8 Владивостокского звена Хабаровского Авиационного спасательного центра, на борту которого находятся спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России в составе 3 человек.
С 16.00 спасатели приступили к проведению поисков. Поисково-спасательная операция осложнена болдьшой волной до 6 метров и сильным шквалистым ветром.
Стоит отметить, что спасатели Владивостокского поисково-спасательно отряда ДВРПСО, находящиеся на борту вертолёта Ми-в – спасатели 1-го класса, имеющие богатый опыт, более 10 лет в проведении поисково-спасательных работ.
К месту проведения поисковых работ также направлен спасатель «Ирбис» Морской спасательной службы Росречморфлота в количестве 18 человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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