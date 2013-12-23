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Погранпереход "Полтавка" затоплен на российско-китайской границе

Погранпереход

В ночь на субботу, 25 августа, в Приморье в результате прошедшего ливня был затоплен проезд к селу Полтавка и расположенному в нем одноименному пункту пограничного пропуска. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт администрации Приморья.

По информации департамента туризма Приморья, пройти ее в субботу, 25 августа, должны были около 800 человек. Врио губернатора Андрей Тарасенко поручил перенаправить все автобусы на другие пункты пропуска. «Нельзя допустить, чтобы люди оказались заблокированы», – подчеркнул глава региона.

Как сообщил директор департамента туризма Константин Шестаков, в данный момент все автобусы направлены на железнодорожный и автомобильный пункт пропуска «Пограничный». Сейчас транспорта на пункте пропуска «Полтавка» нет.

По информации Примгидромета, с 21 по 25 августа в Полтавке выпало больше всего осадков по краю – 115% от месячной нормы.




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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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