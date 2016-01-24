Пик наводения еще впереди

Глава Приморья Андрей Тарасенко провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в субботу, 25 августа.

Как доложил первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, наиболее пострадавшие от стихии районы – Октябрьский, Михайловский, Пограничный, Шкотовский и Уссурийский городской округ.

«В Уссурийске за ночь выпало 86 миллиметров осадков. Временно нарушено транспортное сообщение с селами Кроуновка, Богатырка, Монакино, Корсаковка, Кугуки, Линевичи, Яконовка, станцией Лимичевка», – уточнил он.

По словам первого заместителя главы региона, сейчас в Уссурийске развернута спасательная группировка – 270 человек и 70 единиц техники, а по проспекту Блюхера, 36 – пункт временного размещения.

Александр Костенко сообщил и о ситуации в других муниципалитетах края. Так, в Октябрьском районе размыт участок дороги между селами Синельниково-2 и Гранатовка, сообщение с селом Гранатовка осуществляется через село Алексее-Никольское – здесь восстановление проезда начнется после спада воды.

Перекрыто движение в районе аварийного моста на реке Лобога в Смоляниново, транспорт пущен в объезд через Партизанск.

В Пограничном районе есть переливы на участке 9-13 километры автодороги село Бараново-Оренбургское – село Садовое и на подъезде к селу Духовскому – на этих участках проезд затруднен.

В Михайловском районе в селе Михайловка подтоплено 45 придомовых территорий, 12 домовладений.

Как подчеркнул Александр Костенко, во всех пострадавших районах налажено взаимодействие с силами МЧС и УМВД.

«Все населенные пункты обеспечены продуктами, питьевой водой, медицинской помощью», – отметил заместитель главы региона.

По информации директора краевого департамента сельского хозяйства Андрея Бронца, сейчас уточняется площадь пострадавших от наводнения сельхозугодий. Руководитель ведомства уточнил, что часть урожая аграрии успели собрать, однако большая его часть осталась в земле.

«Почва очень переувлажнена, стоит вода. К середине следующей недели сможем более точно оценить объемы гибели урожая», – отметил Андрей Бронц.

Андрей Тарасенко поручил профильному департаменту совместно с главами муниципалитетов в короткие сроки уточнить масштабы пострадавших посевов.

«Без поддержки селян не оставим», – заявил глава региона.

Также Андрей Тарасенко дал поручение краевому предприятию «Примавтодор» максимально быстро восстановить проезды к населенным пунктам и после спада воды провести инвентаризацию всех дорог.

«К зиме все дороги мы должны восстановить, будем находить дополнительные средства. Наводнения в крае каждый год, затопляет, размывает дороги, и нужно к этому готовиться. Необходимо закупать временные быстровозводимые мосты, укладывать железобетонные трубы большого диаметра, иметь запас этих материалов, техники во всех районах. Это вчерашний день, когда кидаем железные трубы, отсыпаем, а размывает в другом месте – подход к этому нужно менять», – заявил руководитель Приморья.

По прогнозу руководителя Приморгидромета Бориса Кубая, дожди разной интенсивности будут идти до 30 августа.

«Пик паводков на территории Уссурийска, Октябрьского, Шкотовского, Михайловского, Пограничного районов мы ожидаем к 27 августа», – уточнил он.

Напомним, в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко продолжает работу оперативный штаб по контролю за обстановкой при прохождении тайфунов. Его возглавляет первый вице-губернатор Александр Костенко.

Представителям органов ГОЧС муниципальных образований и директорам пожарно-спасательных подразделений противопожарной службы Приморского края поставлены задачи по непрерывному мониторингу обстановки, оповещению населения о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях, подготовке сил и средств, применяемых для ликвидации ЧС.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]