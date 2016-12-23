Обломки иностранной шхуны обнаружены в 100 км от Владивостока
Экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России обнаружил обломки иностранного рыболовного судна, которое потерпело бедствие в 100 км от Владивостока в водах Японского моря. Спасатели три с половиной часа осматривали с воздуха зону происшествия. Поиски экипажа результатов не дали. Судьба четверых мужчин неизвестна, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью.
Для поисковых работ и экстренной эвакуации иностранных рыбаков Владивостокский морской спасательно-координационный центр запросил помощи воздушного судна МЧС России. На борту вертолёта Ми-8 находились спасатели 1 класса, имеющие богатый опыт, более 10 лет в проведении поисково-спасательных работ. Сейчас поиски экипажа проводят специалисты Морской спасательной службы Росречморфлота в количестве 18 человек.
Всего на борту иностранного рыболовного судна находилось 6 членов экипажа, двоих из них эвакуировал мимо проходящий лайнер. Спасательную операцию осложняет переменчивая погода из-за действия тайфунов. В районе поисков у побережья Приморского края местами сильные дожди, ураганный ветер и волны до 6 м. 26 августа будет принято решение о продолжении поисковых работ в районе бедствия и необходимости привлечение дополнительных сил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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