Обломки иностранной шхуны обнаружены в 100 км от Владивостока

Экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России обнаружил обломки иностранного рыболовного судна, которое потерпело бедствие в 100 км от Владивостока в водах Японского моря. Спасатели три с половиной часа осматривали с воздуха зону происшествия. Поиски экипажа результатов не дали. Судьба четверых мужчин неизвестна, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью.

Для поисковых работ и экстренной эвакуации иностранных рыбаков Владивостокский морской спасательно-координационный центр запросил помощи воздушного судна МЧС России. На борту вертолёта Ми-8 находились спасатели 1 класса, имеющие богатый опыт, более 10 лет в проведении поисково-спасательных работ. Сейчас поиски экипажа проводят специалисты Морской спасательной службы Росречморфлота в количестве 18 человек.

Всего на борту иностранного рыболовного судна находилось 6 членов экипажа, двоих из них эвакуировал мимо проходящий лайнер. Спасательную операцию осложняет переменчивая погода из-за действия тайфунов. В районе поисков у побережья Приморского края местами сильные дожди, ураганный ветер и волны до 6 м. 26 августа будет принято решение о продолжении поисковых работ в районе бедствия и необходимости привлечение дополнительных сил.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]