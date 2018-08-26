Автомобилисты выручили пассажиров автобуса рейса Владивосток-Валентин

Об этом сообщила одна из подписчиц инстаграм-паблика vestiprim.

"Вести:Приморье" приводят текст ее послания: "Происшествие случилось недалеко от перевала Серебряный. Автобус номер 533 Владивосток-Валентин следовал в Партизанск. У него соскочило заднее колесо, в результате чего автобус подбросило. Пассажиры вынуждены были ждать на улице в морось. Благодарю всех неравнодушных водителей, которые согласились без платы довести людей до самого Партизанска с вещами. Может быть они себя и узнают, от себя, от моих родственников которых они подвезли в Партизанск до автовокзала выражаю Огромное огромное спасибо))"

Напомним, что 24-25 августа территория Приморья находлась под воздействием тйфун Соулик. В результате подтоплений было прервано автомобильное сообщение между некоторыми населенными пунктами края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]